La Trinité in Sluis levert Michelinster in

Sinds twee weken prijkt inmiddels de nieuwe aanduiding ‘brasserie’ op de gevel. ,,En we merken meteen verschil”, vertelt De Potter. ,,We willen meer mensen trekken, jong en oud. Een Michelinster schrikt toch soms wat af. Ik vergelijk het maar met winkelen in Kokke. Daar zijn dure winkels waar mensen niet zo snel naar binnen durven omdat ze bang zijn meteen een verkoopster op zich af te krijgen. Maar bij de Bijenkorf lopen ze zó binnen en daar zijn precies dezelfde merken. Wij willen niet dat mensen een drempel over moeten om bij ons te komen eten. Ze zijn vaak bang dat het te chique is of te duur. We gaan ons nog meer focussen op een losse sfeer, huiselijkheid en een vlottere kaart maar uiteraard wel van dezelfde kwaliteit.”