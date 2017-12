Kwaliteit van leven voor de dieren staat hier voorop

De kosten zijn ook een punt. De kosten van een chemotherapietraject van een maand of tien met één keer in de drie weken een chemokuur, kunnen voor een grote hond oplopen tot zo'n 3.500 euro. Lotte: ,,Dat kan lastig zijn. Je ziet geregeld Facebook-acties om geld in te zamelen of de familie spijkert bij." Verzekeren kan een uitkomst zijn, maar dat is, weet Lotte, in Nederland nauwelijks ingeburgerd. ,,Nog niet eens tien procent van de huisdierbezitters is verzekerd. In Engeland en Denemarken is dat wel tachtig procent. Daar is nog een wereld te winnen."