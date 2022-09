Kunstmestproducent Yara gaat als eerste C02 opslaan in gasveld op de Noordzee: ‘We worden koploper’

De opslag van C02 in lege gasvelden van de Noordzee is een tijdelijke stap om klimaatverandering een halt toe te roepen. En effectief, zegt woordvoerder en managementlid Gijsbrecht Gunter van Yara Sluiskil. ,,We kunnen zo in 2025 onze C02-uitstoot met 90 procent verminderen ten opzichte van 1990. In dat jaar stootte Yara Sluiskil nog 5,2 miljoen ton broeikasgassen uit. Vorig jaar was dat 1,9 miljoen ton. In 2025 willen de uitstoot verminderen tot ‘slechts’ 0,7 miljoen ton.”