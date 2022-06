Kunstenfestival Aardenburg wil tot ver over de landsgrenzen bekend worden: ‘Zijn heel ambitieus’

Het Kunstenfestival vindt plaats op vijftien locaties in Aardenburg en vijf plekken in het Belgische Middelburg. Het thema Over Grenzen is tweeledig. ,,Het is in Nederland en België, maar het festival gaat ook over andere grenzen. Zoals #metoo”, vertelt voorzitter Willem de Stigter. Vanaf 16 juli zijn werken van 33 topkunstenaars te zien. ,,De helft is Nederlands, de helft Vlaams”, zegt coördinator Carlien de Backere. ,,Allemaal zijn ze internationaal doorgebroken.”