Kunstenfestival Aardenburg groeit en gaat de grens over op tweede editie

Te veel toeristen: Brugge gaat Amsterdam achterna en maakt géén reclame meer voor dagjestoe­ris­ten in andere steden

10 juni Het Brugs stadsbestuur zal géén reclame meer maken voor Brugge in hotels in andere grootsteden in ons land. Die beslissing werd genomen om de toestroom aan buitenlandse dagjestoeristen in te perken. Ook met het havenbestuur zijn afspraken gemaakt om maximaal twee cruiseschepen op hetzelfde moment te laten aanmeren.