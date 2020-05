Kunstenares laat bloemen van keramiek achter voor de gelukkige vinder: wie vindt de honderdste?

VIDEO | UPDATE: 22.49 uur Steekpar­tij in Terneuzen: man steekt ex van vriendin neer na ruzie

1 mei TERNEUZEN - Een man is rond 18.30 uur neergestoken in de Sloelaan in Terneuzen. Volgens meerdere buurtbewoners ligt de steekpartij in de relationele sfeer.