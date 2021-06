Kunstenaars ontpoppen zich deze maand met Iktoon: ‘Wát een talent hebben we in Hulst’

Bijzondere operatie in Oostburg: een buisje zo dun als een haar voorkomt dat Ria blind raakt

8 juni HULST - Moet je je voorstellen, dat je over een jaar of twee blind wordt aan een van je ogen. Een super eng idee. Ria vreesde ervoor, omdat ze een oogziekte heeft. Maar gelukkig kan ze blijven zien. Want ze is in Oostburg geopereerd met een nieuwe methode. Eén waarvoor je pas sinds kort in Zeeland terecht kunt. ,,Gek hè? Ik ben behandeld voor iets waarvan ik nu nog niets merk.”