Kunst kijken door de ramen, omdat het even niet anders kan

Tolvrije tunnel kost 340 miljoen euro. Advies: wacht tot 2025

8 april DEN HAAG - Het beste moment om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken is in 2025. Dat kost dan 261 miljoen euro. Als de tol volgend jaar al wordt opgeheven, is daar 340 miljoen euro voor nodig. Dat geld is er nu niet.