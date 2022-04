Kunschatten verhuis je niet met bubbelplastic en ouwe dekens

Nieuwe opvangloca­ties voor vluchtelin­gen bij Blaauwe Hoeve en in Klooster­zan­de

HULST - Keihard zijn ze aan het werk: honderd vrijwilligers helpen in de gemeente Hulst met het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. In woonzorgcentrum de Blaauwe Hoeve in Hulst en aan de Antoniusstraat in Kloosterzande worden op dit moment woningen ingericht.

1 april