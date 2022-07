Kruisdorpenaar dient klacht in tegen Delta over glasvezelreclame: ‘Tot in de nok? Bullshit! Ze komen niet eens in ons dorp’

KRUISDORP - ‘Gratis glasvezel, aangelegd tót in de nok!’ De tv-reclame voor glasvezel van Delta is Kruisdorpenaar Raymond Herfkens in het verkeerde keelgat geschoten. Hij diende een klacht in.

,,Misleiding.” Zo bestempelt Herfkens de landelijke tv-reclame waarin telecomprovider Delta jubelt ‘glasvezel installeren we gratis bij je thuis, tót in de nok!’ Herfkens diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie. ,,Gratis tot in de nok? Bullshit, ze komen niet eens nog maar in de búúrt van ons dorp.”

Herfkens strijdt al jaren voor internetvoorzieningen in de Oost-Zeeuws-Vlaamse buurtschap. ,,Terwijl Delta nu op plaatsen waar al lang een goede internetverbinding is, nóg snellere glasvezel aanlegt, hebben we hier in Kruisdorp nog niet eens kabel. Van een van oorsprong Zeeuws bedrijf zou je meer mogen verwachten.”

Delta vindt dat de klacht niet over iets gaat waar de RCC zeggenschap over heeft. Woordvoerder Gerard van der Zanden: ,,Het enkele feit dat Delta glasvezeldiensten niet kan of gaat leveren in een specifieke woonplaats kan niet betekenen dat het bedrijf niet mag adverteren met ‘door heel Zeeland’, of soortgelijke termen.” Herfkens vindt dat onzin. ,,Ze spelen in hun reclame voor Sinterklaas, maar eigenlijk zeggen ze: Ieder kind krijgt snoep, behálve jullie.”