KRO-uitzending voor het derde jaar op rij uit de Basiliek van Hulst

Woongoed zet vraagte­kens bij energieneu­traal maken van alle woningen in 2050

9 september TERNEUZEN - Woongoed zet vraagtekens bij de doelstelling alle huurwoningen in 2050 energieneutraal te hebben. Minstens 306 miljoen euro is daarvoor nodig, heeft de grootste Zeeuws-Vlaamse woningcorporatie met bijna 5900 woningen uitgerekend, wat omgerekend ruim 50.000 euro per huis is.