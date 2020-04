Krimp North Sea Port ligt op de loer

Zeeuwse coronapa­tiënt overge­bracht naar UZ Gent

12:56 TERNEUZEN - Een Zeeuwse coronapatiënt is gisteren vanuit Terneuzen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Gent. In het Vlaamse ziekenhuis is nog voldoende capaciteit om alle patiënten op te vangen.