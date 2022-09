Krijgen ze de vertrouwenskloof in Hulst gedicht?

Bijna 250 gouden keeltjes zorgen er voor dat de eerste editie van Terneuzen Zingt naar veel meer smaakt

Never gonna give you up, zongen een kleine 250 mensen vrijdagavond op de Terneuzense Markt. Toepasselijker kon het haast niet; het draaiboek lag al twee jaar klaar, maar eindelijk kon het evenement Terneuzen Zingt dan toch echt plaatsvinden.

3 september