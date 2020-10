Kribbige reactie op vragen over corona-wethouders: ‘Geen mededelingen in verband met privacy’

In en om Hulst zijn de geruchten over hoe alle wethouders samen aan hun besmetting zijn gekomen, niet van de lucht. GH en HP proberen in hun vragen een vinger achter ‘de waarheid’ te krijgen. Het college doet in de beantwoording niet veel moeite zijn afkeer daarover te verhullen. Op de meeste vragen over wanneer de klachten begonnen zijn, met wie er daarna nog contact is geweest tot de testuitslagen, luidt het antwoord: ,,Geen mededelingen in het kader van privacy en medische gegevens.”