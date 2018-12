Krantenbezorger betrapt inbreker in Terneuzen: ‘Ik begon keihard te gillen’

VIDEO Onderzoek naar misdrijf in Klooster­zan­de in volle gang

14:49 KLOOSTERZANDE - De politie is nog altijd op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien op of rond de plaats waar vorige week in Kloosterzande een dode man werd gevonden. De politie heeft vandaag bekendgemaakt dat het slachtoffer een 41-jarige man uit het Belgische Temse is.