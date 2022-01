Kranten worstelen met tekort aan bezorgers: de échte brengers van het nieuws

De skihal als opstapje naar de snowboard­top: ‘Zonder die hal was het een stuk lastiger geworden’

Eén miljoen Nederlanders trekken (corona volente) jaarlijks naar de sneeuw om er te skiën of snowboarden. Pas sinds de komst van de sneeuwhallen zoals SnowWorld in Terneuzen kan er in eigen land ook structureel gewerkt worden aan de basis van een topsportcarrière in de witte wintersport.

22 januari