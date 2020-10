Kranenspel Nieuwe Sluis in aanbouw (voorlopig) compleet

TERNEUZEN - Vijf torenkranen tekenen sinds kort het Terneuzense sluizencomplex. Het kranenspel rond het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis in aanbouw is (voorlopig) compleet.

Tot 48 meter reikt de hoogste van de vijf kranen. Vier staan er aan de zijkanten, één is er geparkeerd in het tot 22 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP) uitgediepte buitenhoofd van de Nieuwe Sluis, aan de Westerschelde-zijde. Twee sluisdeuren moeten daarin straks heen en weer kunnen bewegen, na de oplevering in 2023. En er komt uiteraard een brug over voor wegverkeer.

Complexe betonwerken

Wat in jargon heet ‘complexe betonwerken’ kunnen nu, half oktober, beginnen. In de eerste fase komen aan bod: de bouw van een betonnen drempel, de brugkelder, de vloer en wanden van de deurkas. Met de drempel kan de sluis goed worden afgesloten, als er schepen in de sluis worden geschut. De sluisdeuren sluiten aan op de drempel. In de deurkas kunnen de sluisdeuren heen en weer schuiven.

De vijf bouwkranen zijn nodig om materialen in de bouwput te brengen en te verplaatsen. Het blijft niet bij de huidige vijf kranen. Aan de kant van het Kanaal Gent-Terneuzen, bij de andere in- en uitgang van de Nieuwe Sluis, komen er over enkele maanden evenveel bij. De betonwerken in dit later uitgegraven binnenhoofd moeten begin volgend jaar starten.

Ambachtelijk ijzervlechtwerk vindt eerst plaats, waarvoor aannemer Sassevaart een beroep heeft gedaan op arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Hoe omvangrijk alleen al de betonwerken in de twee sluishoofden zijn, blijkt uit de tijd die ervoor is uitgetrokken. In 2022 moeten ze klaar zijn.