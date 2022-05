Kou lijkt uit de lucht in Driewegen, GS NED verhuist zwaar materieel naar elders

Grote operatie

Volgens Van Hulle zijn er zeker wel ontwikkelingen en is het bedrijf vergevorderd met het elders onderbrengen van de overlastgevende activiteiten. ,,Er is nog steeds wel sprake van vrachtverkeer in de late uren maar het bedrijf is volop aan het verhuizen. Dat is een majeure operatie. Het is niet zoiets als twee fietsen in een ander schuurtje moeten zetten.” Volgens Van Hulle was het ook bij de omwonenden wel doorgedrongen dat er ontwikkelingen zijn en dat het niet morgen al afgerond kan zijn.