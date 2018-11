Kortsluiting blijkt oorzaak van brand bij American Car Recycling in Axel

Leerlingen in Hoek kunnen weer in hun eigen gymzaal

18:10 HOEK - Kinderen van de basisscholen in Hoek kunnen vanaf vrijdag weer gymmen in het gymlokaal in het dorp, meldt de gemeente Terneuzen. Tijdelijk was het lokaal bij openbare basisschool Op Weg dicht, omdat de fundering eerst versterkt moest worden. Door droogte in de veenbodem was er sprake van een snellere verzakking dan eerder was voorzien.