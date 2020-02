Kortere carnavalsoptochten door ontbreken wagens, maar de sfeer zit erin

Het gaat om kennis van zaken, een aspirien­tje verkopen kan iedereen

21 februari TERNEUZEN - Nog een weekje en dan zit het erop voor Henk en Woudi Lucieer. Hun natuurwinkel Innatura in de Terneuzense Havenstraat gaat dicht. ,,Niet omdat we moeten hoor", verzekert Henk Lucieer. ,,We gaan gewoon na zo’n 26 jaar met pensioen.”