Koptelefoon op en gaan: de bossen rond de grens ontdek je op een nieuwe manier

MET VIDEO Een spontaan idee op een feestje resulteer­de in muzikaal drieman­schap Poppelaars, Hoek en Swagers

In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten van alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In deze aflevering: Poppelaars, Hoek en Swagers.

8 mei