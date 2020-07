Het betreft de straat Argusvlinder in Othene, een groen hofje met twaalf vrijstaande woningen en, zo blijkt nadat de aktes bijna allemaal al gepasseerd zijn, ook ruimte voor achttien rijtjeswoningen in de sociale huursector. De kopers wisten dit niet van tevoren en vinden dat de projectontwikkelaar of de makelaar dit wel hadden moeten zeggen. Dan hadden ze nog de keus of ze van hun voornemen tot koop konden afzien. Ze vrezen ook dat de komst van de huurwoningen mogelijk een nadelig effect heeft op de waarde van hun woningen later.