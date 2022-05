Kop dijk Hedwige gaat er voor de zomer af

Benieuwd naar het verhaal achter de groeve in Nieuw Namen of de rat van Sint Jansteen? Hulstena­ren, dit is jullie kans

HULST - Je rijdt misschien dagelijks langs de groeve in Nieuw Namen of de rat in Sint Jansteen. Maar wat is het verhaal erachter? Het Hulster gidsenteam dook erin en gaat ook excursies buiten de stadswallen geven.

10 mei