Koopjesjagers tevergeefs in rij Intertoys Oostburg, uitverkoop start pas maandag

De Intertoys in Oostburg opent zaterdag steevast om 9.30 uur de deuren, maar vandaag staan een kwartier van tevoren al klanten te wachten. ,,Zo druk heb ik het nog nooit om half 10 gezien", zegt een verkoopmedewerkster, die niet met haar naam in de krant wil. Vragen over het faillissement van de winkel in Oostburg of Sluis, kan het personeel niet beantwoorden. ,,Daarvoor moet je bij het hoofdkantoor zijn", aldus een medewerker in Sluis.