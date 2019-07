Koolzuur lekkage bij café op de Markt in Terneuzen

Het lek werd rond een uur of vijf ontdekt. De Veiligheidsregio Zeeland sloeg direct alarm. Koolzuur (kooldioxide) kan in hoge concentraties verstikking veroorzaken. Met name bij ophoping in besloten ruimten kan een gevaarlijke situatie ontstaan. De aanwezigen stonden snel buiten en er is niemand gewond geraakt. De café-eigenaar schakelt een bedrijf in om de lekkage te verhelpen.