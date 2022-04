Koninklijke onderscheiding voor Luc Mangnus

reportage | met video In Doel werd Cecile alles ontnomen, wederop­bouw van het spookdorp wringt met haar verdriet

DOEL - Terugkeren naar Doel? Ook al ligt het hart van Cecile De Wael nog altijd in het Vlaamse polderdorp, ze peinst er niet over. Ze kan eigenlijk maar één oud-Doelenaar bedenken die dat misschien overweegt. ,,Het is ons Doel niet meer en dat kan het ook nooit meer worden. Het doet te veel pijn.”

