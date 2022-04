Koninklijke lintjes voor drie Zeeuws-Vlaamse onderwijsmannen in hart en nieren

TERNEUZEN - Als je de staat van verdiensten van Bert Verschelling, George Peeters en Toine Timmerman onder elkaar plakt, heb je zelfs aan een papier op billboardformaat niet genoeg. Maar er is ook een samenvatting mogelijk in één woord: onderwijs.

Burgemeester Erik van Merrienboer speldde hen woensdag in het Scheldetheater in Terneuzen een koninklijke onderscheiding op. Het was niet alleen voor het laatste rol als lid van de Raad van Toezicht van onderwijsgroep Perspecto dat ze een lintje kregen; ze zetten zich jarenlang in voor het (lager) onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen.

Bert Verschelling

De in Terneuzen woonachtige Verschelling was onder meer lid van de Raad van Toezicht van onderwijsorganisatie OpenBasis, kinderopvang Kiekeboe in Hulst, LeerTij én Perspecto. Daarnaast is hij al sinds 1986 actief in de Terneuzense afdeling van Veilig Verkeer Nederland.

George Peeters

George Peeters woont in Philippine. In het mosseldorp was hij van 1998 tot 2004 vrijwilliger op basisschool De Werf. Die school ging in 2004 in de overkoepelende stichting Kapriom. Peeters was van 2005 tot 2012 bestuurslid van Kapriom. Toen die stichting in 2013 opging in Perspecto werd hij lid van de Raad van Toezicht.

Toine Timmerman

Toine Timmerman was van 1991 tot 1998 vrijwilliger op basisschool Canisius in zijn woonplaats Zuiddorpe. Hij zetten zich voor het behoud van het basisonderwijs in zijn dorp en was zodoende de drijvende kracht achter de totstandkoming van basisonderwijsorganisatie De Linie voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1999 was hij tien jaar bestuurslid van De Linie. Van 2010 tot 2012 was hij lid van de Raad van Toezicht van LeerTij. Daarna was hij secretaris van de Raad van Toezicht van Perspecto.