Koninklijke Erepenning en Koninklijke Onderscheidingen voor leden van jubilerend Toneel Steen

Burgemeester Jan-Frans Mulder reikte de Erepenning uit aan hoofdvrouw Emmy de Bot. Bij leden Ria Thijs-Verdurmen uit Heikant en Willy Dobbelaer uit Sint Jansteen speldde de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding op. Ria is sinds 1973 betrokken bij de vereniging. Ze hield zich met name met de financiën bezig en is lid van de leescommissie. Ook is ze vrijwilliger voor onder meer de FNV Belastingservice en duivensport. Willy is sinds 1960 actief bij de toneelclub en vervulde rollen als bestuurslid, voorzitter, toneelmeester en decorbouwer. Hij zit nog steeds bij de leescommissie en is daarnaast lid van Stichting Red Onze Polders.