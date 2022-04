Koningsdag is nog steeds een beetje een feestje voor Staats Nederland

,,Dat de protestanten meer koningsgezind zijn door de 80-jarige oorlog, is een feit”, beaamt Norbert van Hurck. Van Hurck is amateurhistoricus en lid van de Heemkundige Kring Philippine, ,,Hier in Philippine is het katholiek, maar kijk je naar plaatsen als Hoek en Zaamslag - die protestantser zijn, dan zie je dat Koningsdag daar fanatieker wordt gevierd.”

Voor een deel is het oud zeer. ,,Het eerste wat ze (de Staatse overwinnaars, red.) hier deden, was hun eigen kerken bouwen. De basiliek in Hulst werd half ingenomen. De linie van Sluis tot aan Hulst waar Spaans en Staats gescheiden werd. Je ziet hem nog wel, maar of je het ziet in de mate dat je kunt afleiden hoe fanatiek Koningsdag gevierd wordt? Voor de mensen die nog naar de kerk gaan, gaat dat misschien wel op. Verder is er natuurlijk veel verwaterd in de loop der jaren.”