Koningsdag 2021 optimistischer: ‘We kunnen tenminste weer eens wat doen!’

Belgen worden straks niet weggejaagd van een Zeeuws terras: de draaiboe­ken liggen klaar

22 april SLUIS - Mogen we nu wel of niet naar Nederland komen? De dubbele boodschap uit Den Haag, enerzijds versoepelingen per 28 april en anderzijds het voornemen van het kabinet om een quarantaineplicht in te voeren, heeft tot veel verwarring bij onze zuiderburen geleid.