De 70-jarige Jo Dingemanse staat al een paar uur te wachten. Helemaal op het fietsje vanaf Koudekerke gekomen, een uur fietsen. ,,Als ik er bij kan, ga ik altijd kijken bij zo’n transport”, vertelt hij. ,,Al sinds mijn vijftiende.” Er staat een stevig briesje. Guust en Elly van Waes uit Terneuzen zijn maar lekker in de auto blijven zitten tot het schip in zicht kwam. Aan de dijk staat een lange sliert auto’s. Bijna allemaal uit Zeeland en België.

Adri Drijdijk (Driewegen), Rinus van Slooten (Oost-Souburg) en Bram Wielemaker (Koudekerke), allen met camera en verrekijker, treffen elkaar wel vaker op plekken waar je bijzondere schepen, kranen of transporten kunt zien. ,,Maar dit transport is wel heel uitzonderlijk. Gigantisch!", zegt Adri. Hoe groter en zwaarder, hoe mooier, vindt het drietal. Dan zitten ze hier goed. De Zhen Hua 34 is beladen met twee basculebruggen, vier sluisdeuren, acht rioolschuiven en onderhoudsvoorzieningen voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De bruggen zijn 1275 ton per stuk, de sluisdeuren twee ton. Bovendien steken ze aan beide zijden over. Aan de ene zijde van het 42 meter brede schip acht en aan de bakboord kant bijna 13.