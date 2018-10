Komst windturbines bij Sas van Gent lijkt onmogelijke missie

Dat bleek woensdagavond op een informatiebijeenkomst in multifunctioneel centrum De Statie. Van de plusminus vijftig aanwezige bewoners sprak niemand zich in het openbaar uit voor de bouw van windturbines in de Oude Papeschorpolder ten noorden van Sas van Gent.

,,De milieubelasting in Sas van Gent is al groot", zette Freddy Janssens de toon. ,,Ik begrijp dan ook niet dat de provincie zo nodig in de Kanaalzone meer windturbines wil." Janssens, die in het noorden van Sas van Gent woont, pleitte ervoor te kijken naar gebieden waar minder mensen wonen, zoals langs de Westerschelde ten oosten van Terneuzen.

Volledig scherm Zicht op de toen nog zes bij Sas van Gent geplande windturbines gezien vanaf de Sasse draaibrug, geschetst door actiecomité Sasse Windturbines. © Sasse Windturbines

Het was woensdag niet de eerste informatieavond over de plaatsing van windturbines bij Sas van Gent. Eerdere waren besloten. Die verliepen heel wat rumoeriger, volgens aanwezigen. Het oorspronkelijke voorstel dat verkenner Fon ten Thij maakte voor zijn opdrachtgevers Zeeuwind en Eneco, is dan ook al flink aangepast. Van de zes turbines die in de Oude Papeschorpolder zouden komen, zijn er nog drie over.

Bijval

,,Ook die willen we niet", verklaarde voorzitter Rens de Beleir van actiegroep Sasse Windturbines. Hij kreeg bijval van raadsleden Rian de Feijter (TOP/Gemeentebelangen) en Patrick van der Hoeff (PVV). Zij verwachten dat de Terneuzense gemeenteraad in meerderheid tegen zal zijn.

Dat er windturbines bijkomen in de Kanaalzone, blijft wel mogelijk. Ook bedrijventerrein Axelse Vlakte is in beeld. De keuze is uiteindelijk aan de politiek, aldus Ten Thij. Op 30 oktober is nog een infoavond in Westdorpe. Ten Thij wil in november de resultaten van zijn verkenning voorleggen aan de gemeenteraad.

Zoals op eerdere bijeenkomsten liet verkenner Ten Thij zich in Sas van Gent door de tegenstand allerminst uit het veld slaan. Hij riep iedereen op mee te blijven denken. ,,Want iedereen weet dat wij voor grote vraagstukken staan, als het om energievoorziening gaat."

Ideeën kwamen er, waarbij het niet alleen bleef bij het voorstel om windturbines bij de buurman te zetten. Vervanging van de 22 bestaande windturbines in de Terneuzense Koegorspolder door grotere exemplaren werd gesuggereerd. ,,Zijn we over in gesprek", meldde Ten Thij.

Bewoner Coen Vervaeck opperde de samenwerking tussen de bedrijven Dow, Yara en Cargill te bevorderen om de daar opgewekte energie doelmatiger te benutten. Dat kan volgens hem wel 12 megaWatt opleveren, oftewel het vermogen van drie grote windturbines. Ten Thij had hier wel oren naar.