Komst van ‘publiekstrekker’ panoramaheuvel Hedwige weer stap verder

Jenny en Johan uit Oostburg zijn 65 jaar getrouwd: ‘Toen ik haar zag, dacht ik: ‘misschien iets voor later’

24 mei OOSTBURG - Jenny den Dekker (85) uit Nieuwvliet was nog maar zestien toen het ineens ‘aan ‘was met Johan Moerman (89) uit Oostburg. ,,Het was in 1952 tijdens de pinkstercours in haar geboorteplaats Sinte Pier”, vertelt Johan. ,,Ze was me al eerder opgevallen, toen dacht ik al: ‘misschien iets voor later’.” Maandag konden ze hun briljanten huwelijk vieren.