Komedie luidt Film by the Sea Zeeuws-Vlaanderen in

Het driedaagse festival in bioscoop CineCity in Terneuzen is de voortzetting van het Film Festival Zeeuws-Vlaanderen. Film by the Sea, dat de laatste jaren al een deel van de programmering voor zijn rekening nam, heeft het festival nu volledig onder zijn hoede genomen. Directeur Jan Doense presenteert in Terneuzen vooral Nederlandse voorpremières en recente films die nog niet eerder in Zeeuws-Vlaanderen te zien zijn geweest.