Koks, brouwers en obers: iedereen is straks bouwvakker in de Gemeenteschool Groede

update 10.05 uur Sluiskil­brug nog uren dicht, pontje blijft overdag varen

10:04 SLUISKIL - De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is kapot en daardoor nog uren dicht voor verkeer. Voor fietsers blijft de pont vanuit Sluiskil in de vaart.