Koewacht heeft bijzonder plekje in hart Sinterklaas

Hoewel Sinterklaas pas sinds zaterdag in het land was werd hij een dag later al verwelkomd in Koewacht. Het grensdorp is creatief geweest. De goedheiligman wordt het dorp rondgereden op een plateau, gedragen door een grote heftruck. Achter hem twee pikzwarte pieten op bakfietsen. En zo gaat het in een slakkengangetje via Het Zand door Koewacht. Het waait hard en de regen komt met bakken uit de lucht. Niemand die klaagt. Koewacht moet wel een heel bijzonder plekje innemen in het hart van Sinterklaas.