Koetsrijders op naar Aardenburg: ‘Wij zijn geen watjes’

Basiliek Hulst gedijt nog immer onder ingrijpen­de restaura­tie

27 april HULST - Hoe de Notre-Dame in al zijn glorie moet worden hersteld, daar zijn de deskundigen het nog niet over eens. De restauratie wordt in elk geval ingrijpend en gaat heel lang duren. In Hulst weten ze er alles van. Daar deden ze ooit twaalf jaar over het herstel van de Sint-Willibrordusbasiliek. Eensgezindheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen vormden daarbij de sleutel tot het succes. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.