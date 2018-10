Koegors in beeld voor zonneparken

TERNEUZEN - De Koegorspolder ten zuiden van Terneuzen is in beeld voor meerdere parken met zonnepanelen.

Het is zo goed als zeker dat er zonnepanelen op de oude, afgedekte vuilstortplaats aan de rand van de Koegorspolder vlakbij kunstmestfabriek Yara komen. De zuidhelling en het bovenste, vlakke deel van de vuilstortplaats zijn er geschikt voor.

Het blijft daar waarschijnlijk niet bij, bleek dinsdagavond op een informatiebijeenkomst in Axel over de ontwikkeling van meer duurzame energie in de Kanaalzone. Levien de Groote, bewoner van de nabijgelegen buurtschap Schapenbout, gooide een balletje op over initiatieven van boeren voor zonneparken in de polder.

Fon ten Thij, die sinds eind 2016 voor energiebedrijven Zeeuwind en Eneco de kansen voor meer duurzame energie in de Kanaalzone verkent, bevestigde dat. Om hoeveel hectare zonnepanelen het gaat, kon hij niet zeggen. De Groote had getallen horen waaien van veertien tot veertig hectare.

Ideaal

De Koegorspolder lijkt de 'ideale' plek voor zonneparken. De provincie wil zonnepanelen niet zomaar toestaan op landbouwgronden, maar combineren met bedrijventerreinen en windturbines vanwege de al aanwezige stroomkabels. De Koegorspolder voldoet aan die eisen. De polder is grotendeels bedrijventerrein en sinds 2004 staan er 22 windturbines.

Ook de gemeente Terneuzen zal er haar zegje nog over moeten doen. Een in Axel aanwezige gemeente-ambtenaar vertelde dat er aanvragen voor honderden hectare zonnepanelen bij de gemeente liggen. Voor veel landbouwers is zonne-energie een interessante, nieuwe inkomstenbron. Terneuzen zal, op basis van de provinciale eisen, zeker niet overal zonneparken toestaan.

Zonneparken stonden dinsdag op de informatieavond in Axel vooral in de schijnwerpers. De voorstellen van verkenner Ten Thij voor meer windturbines in de Kanaalzone kregen minder aandacht. Het verzet tegen nieuwe windturbines bij Sas van Gent en op bedrijventerrein Axelse Vlakte stuitte vorige week nog op massief verzet in buurtschap Zandstraat. In Axel was daar geen sprake van.

Slagschaduw

Kritische vragen over met name de slagschaduwwerking van de windturbines waren er zeker, door de ervaringen met de molens in de Koegorspolder. De windindustrie heeft sinds 2004 veel geleerd, zo bleek. Bij slagschaduw wordt een turbine stilgezet, is de gedragscode. Omwonenden delen in de opbrengst, voor leefbaarheidsprojecten.