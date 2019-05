‘KNVB waarschuwde Nederlandse voetbalclubs voor Zeeuwse miljonair Azimi’

De KNVB waarschuwde zowel NAC Breda als Roda JC voor Azimi, nadat hij met de clubs in gesprek was over het kopen van aandelen. Zijn vermeende dubieuze inkomsten vormen de reden voor die waarschuwing. Zijn uitgaven liggen volgens overheidsdiensten fors hoger dan zijn inkomsten. Ook zou de werkelijke bezettingsgraad van zijn hotel De Elderschans in Aardenburg lager zijn dan hij opgeeft. Na de waarschuwingen kapten beide clubs de onderhandelingen met Azimi af.

Ook bij FC Dordrecht adviseerde de KNVB om niet met de Zeeuw in zee te gaan. Azimi beloofde de spelers daar een bonus als de club zou promoveren. FC Dordrecht trok zich daar niks van aan en meldde de KNVB dat er van overname geen sprake was. Wel van een commercieel partnerschap. Sinds dit seizoen prijkt Hotel Elderschans dan ook op de achterkant van het voetbalshirt.

Azimi zegt tegen NRC dat hij niets afwist van de waarschuwingen. „Het doet me niks. Mijn geldstromen zijn zo eerlijk als wat. Ik ben gecontroleerd door de Belastingdienst en die weet precies waar het geld vandaan komt en hoe ik het heb verdiend. Alles is uit te leggen, alles is legaal. Ik ben erg verbaasd dat de KNVB die clubs heeft gewaarschuwd.”

Azimi kwam in 1995 als asielzoeker naar Aardenburg. Hij werd succesvol met een telecomwinkel en later Hotel de Elderschans. Hij verscheen meermaals op televisie en presenteerde zich als een steenrijke miljonair. Sinds oktober vorig jaar is hij eigenaar van amateurclub Patro Eisden in Maasmechelen.