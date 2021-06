Knokke-Heist waarschuwt Nederlandse onruststokers: ‘Ouders zullen aangeschreven worden’

Knokke-Heist wil overlast met Nederlandse jongeren deze zomer absoluut vermijden. Volgens burgemeester Piet De Groote zijn ze in de stad beter voorbereid dan vorig jaar, toen het verschillende keren tot een confrontatie kwam tussen feestende Nederlanders en de politie. ,,Al moeten we niet denken dat er sowieso problemen zullen zijn. Vorige zomer zaten we in een heel specifieke situatie”, zegt De Groote.

De beelden van afgelopen zomer op het Alfred Verweeplein spraken voor zich. De Nederlandse jongeren trokken zich niets aan van de coronaregels en kwamen in grote groepen samen voor de cafés. En om 01.00 uur naar huis gaan na het sluiten van de horeca? Daar hadden ze al helemaal geen zin in.

Enkele nachten op een rij kwam het tot confrontaties tussen de uitgaande jeugd en politie. Het ging zelfs zo ver dat een tiener tegen het hoofd van een politieagent schopte. De dader werd nooit opgepakt. Uiteindelijk kon een indrukwekkende politiemacht tijdens de laatste ‘feestdagen’ van de Nederlanders de orde ietwat herstellen.

Sluitingstijd later

Vooral de tweede week van juli zakken traditioneel veel Nederlandse jongeren af richting Knokke. ,,We moeten zeker niet op de feiten vooruitlopen”, zegt burgemeester Piet De Groote. ,,Kijk, dat Nederlandse jongeren naar onze gemeente kwamen was eigenlijk niks nieuws. Dat gebeurt al jaren. Maar door corona kwam dat natuurlijk plots heel erg in beeld. Ik blijf erbij: als de sluitingstijd later was dan 01.00 uur, waren er veel minder problemen geweest. Dan zouden de jongeren veel meer verspreid huiswaarts zijn gekeerd. Al was hun gedrag natuurlijk niet goed te praten.”

Volgens De Groote is Knokke-Heist nu wel beter voorbereid op eventuele problemen. ,,Onze agenten zullen bodycams dragen. Wie voor problemen zorgt, zal dus meteen in beeld komen”, geeft de burgemeester aan. ,,Er is ook een goed contact met de Nederlandse politie, die ons opnieuw zal bijstaan indien nodig.”

Beter thuis blijven

Dus, waarschuwt de burgervader, Nederlandse tieners die richting Knokke willen komen om de boel op stelten te zetten of de coronaregels aan hun laars te lappen blijven beter thuis. ,,Voor vernielingen zal er sowieso een boete volgen van 350 euro. En ook de ouders worden aangeschreven”, aldus De Groote. ,,Laat me duidelijk zijn: iedereen is welkom in Knokke-Heist. We zijn een gastvrije gemeente, maar de mensen moeten zich aan de regels houden. Al herhaal ik wat ik eerder zei: we moeten niet automatisch denken dat er grote overlast zal zijn.”

Om eventuele problemen beter op te vangen, pleit de burgemeester er wel voor om de sluitingstijd van de cafés te laten bepalen door de lokale overheden. ,,Ik ben al tevreden dat er een uniforme sluitingstijd voor binnen en buiten is afgesproken”, aldus Piet De Groote. ,,Toch hoop ik dat de bevoegdheid vanaf 1 juli bij de burgemeesters wordt gelegd. Je kan gemeenten en steden op dat vlak moeilijk met elkaar vergelijken.”

Volledig scherm Op bewakingsbeelden was vorige zomer te zien hoe een jongeman tegen het hoofd van een politieman schopt in Knokke in de buurt van het Alfred Verweeplein. © BELGA