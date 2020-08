Klus met lichte vertraging geklaard bij Nieuwe Sluis Terneuzen; 12.000 kubieke meter onderwaterbeton gestort

Betonmixers reden sinds dinsdagochtend zes uur af en aan op het bouwterrein van de Nieuwe Sluis. Af en toe ontstond een wachtrij, omdat het beton kennelijk niet zo snel kon worden verwerkt als het was aangevoerd. Het werk had vrijdagochtend om zes uur af moeten zijn, volgens het draaiboek. Dat bleek te optimistisch.

Niet niks

Het is ook niet niks, wat er is uitgevoerd. Het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis, de in- en uitgang aan de Westerscheldezijde waarin later onder meer de sluisdeuren komen, is eerder uitgegraven tot op 22 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP). Daarop is één meter onderwaterbeton aangebracht, wat volcontinu moest gebeuren om een mooie, gladde vloer te krijgen.