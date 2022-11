Kloosterzande plant dorpsbos: één fladderiep in de grond, nog 2299 bomen en planten te gaan

eens een zeeuw ‘Ik ben er wel trots op om Zeeuw te zijn, maar het accent vind ik niet per se mooi’

Als kind dacht Evita Lemsom (31) dat ze altijd in Zeeland zou blijven. Maar een studie tandheelkunde en de liefde brachten haar naar andere plaatsen en uiteindelijk net over de grens in België. Daar wil ze haar kinderen net zo’n vrije jeugd geven als ze zelf had.

10 november