Kloosterzande moet jeugdsoos krijgen

Industri­eel Museum schrijft geschiede­nis met 50.000ste bezoeker

13:42 SAS VAN GENT - In een museum is het vaak stil, zo niet donderdagochtend in het Industrieel Museum Zeeland aan de Westkade in Sas van Gent. Vierentwintig leerlingen van groep zeven-acht van de Antoniusschool uit Axel juichen luidkeels. Eén van hen is de 50.000ste bezoeker van het in juni 2015 geopende museum. En dat wordt gevierd met een gebakje en fris.