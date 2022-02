Kloosterzande host alle coronafrustratie eruit

Voorbeschouwing Raad Hulst wil ontpolde­ring Hedwige vertragen. ‘We moeten ze in Den Haag wakker schudden’

HULST - Geen Scheldewater in de Hedwige zolang niet zeker is dat het natuur en mens niet schaadt. Raadsleden in Hulst willen er alles aan doen om ontpoldering uit te stellen.

16 februari