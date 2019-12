Klokkenluider Dow wint proces tegen chemiegigant

All Terneuzen wants for Christmas is youuuuuuuu

11:38 TERNEUZEN – Uit volle borst meezingen met de grootste kerstklassiekers aller tijden. Het sing along event in de grote tent op de markt, waarbij de muziek één groot feest van herkenning was, trok zaterdagavond ruim driehonderd bezoekers naar de markt in Terneuzen.