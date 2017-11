Klokhuis Backstage vooral een leuk dagje uit

SLUIS - De bedoeling was goed: maak kinderen enthousiast om een eigen bedrijf te beginnen. Want waarom wachten tot je volwassen bent, dacht TV-programma Het Klokhuis. Dus openden tal van bedrijven, waaronder vier in Zeeland, zaterdag de deuren. Maar veel kinderen die kwamen kijken waren nog zo jong dat de les 'ondernemen' erbij inschoot. Het werd vooral een leuk dagje uit.

Het is een tendens in de grote steden: steeds meer kinderen onder de achttien jaar registreren zich bij de Kamer van Koophandel met een eigen bedrijfje. In Zeeland loopt het nog niet zo’n vaart. Toch deden vier Zeeuwse bedrijven zaterdag mee met Het Klokhuis Onderneemt Backstage. Het idee: laat kinderen zien hoe het achter de schermen van een bedrijf werkt en maak ze enthousiast voor het eigen ondernemerschap.

IJssalon Fresh&More in Sluis kreeg pakweg 15 kinderen over de vloer. De oudste was een jaar of tien. ,,Geen groep om het te hebben over hoe je een bedrijf opzet of runt’’, vertelt eigenaar Arjan Nijenhuis.

Gelato World Tour

Hij maakt zijn ijs al 25 jaar zelf én wint er zelfs prijzen mee. In februari won hij de Nederlandse finale van de Gelato World Tour, een ijswedstrijd die in verschillende Europese landen wordt gehouden.

Toch vindt Nijenhuis dat het zaterdag een ‘zeer geslaagde’ dag was. ,,De kinderen vonden het allemaal geweldig. Ze hebben allemaal zelf ijs gemaakt en ook mee naar huis genomen.’’

Nijenhuis had de kinderen vooraf gevraagd welke smaak ijs ze wilden maken. ,,Van elke gewenste smaak had ik de voorbereidingen al getroffen en ik had alle spullen die nodig zijn klaar gezet. Op speelse wijze heb ik ze verteld hoe we ijs maken. Ze hebben gezien dat we dat doen van verse boerenmelk en ik heb ze uitgelegd dat we geen geur- en smaakstoffen aan ons ijs toevoegen.’’