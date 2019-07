Kleurrijke, kilometer lange waterkeringsmuur in Antwerpen is één lang kunstwerk

In bikini of zwembroek winkelen? In Knokke zijn ze er helemaal klaar mee

10:15 VLISSINGEN - Na een stranddag nog snel even boodschappen doen in je bikini of zwembroek? In Knokke zijn ze er klaar mee en worden badgasten ‘gewaarschuwd’ als ze schaars gekleed winkelstraten naderen. Via markeringen op het wegdek, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN).