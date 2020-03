Kleinkinderen maaien ‘gefeliciteerd opa’ in het gras

De bakker zit nét over de grens, maar Nederlan­ders in Koewacht mogen er niet naar toe

18:13 KOEWACHT - Het is er in Koewacht niet overzichtelijker op geworden met het afsluiten van de grens. Wat mag wel, wat mag niet? Zelfs voor de Vlaamse politie is het woensdagochtend niet altijd duidelijk.