Klein Rusland in Zelzate herrijst uit de as, als het aan de burgemeester ligt

Dorpshuis Aardenburg wil alleen verhuizen als het er niet op achteruit gaat

17:51 AARDENBURG - De Sluise gemeenteraad kan wel willen dat het dorpshuis in Aardenburg naar het nieuwe multifunctioneel centrum (mfc) verhuist, de stichting dorpshuis gaat daar niet zomaar mee akkoord. De gebruikers hebben nu veel ruimte en of dat in het mfc ook zo is, is maar de vraag.