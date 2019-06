Kledingwinkel Breskens wil groter terras voor mannen van winkelende vrouwen

ZLM Tour vandaag opnieuw door Zeeland: aankomst in Heinkens­zand, tunnel uur dicht

10:46 YERSEKE - Wielerwedstrijd ZLM Tour trekt vandaag opnieuw door Zeeland. Na de proloog gisteravond in Yerseke trekt het peloton vandaag door Zeeuws-Vlaanderen en de zak van Zuid-Beveland. Finish is rond 16.00 uur in Heinkenszand.